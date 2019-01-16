Son Dakika Haberleri: Kanyonda Kaybolan Türkmen Gencinden Acı Haber Geldi (2)

Kanyonda Kaybolan Türkmen Gencinden Acı Haber Geldi (2)

1 saat önce

KAYIP OLARAK ARANAN GENCİN CESEDİ BULUNDUSamsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'na kamp yapmak için giden ve kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'in cansız bedeni bulundu.

Kanyonda Kaybolan Türkmen Gencinden Acı Haber Geldi (2), System.String[]
KAYIP OLARAK ARANAN GENCİN CESEDİ BULUNDU

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'na kamp yapmak için giden ve kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'in cansız bedeni bulundu. Türkmen gencin cesedi, arama ve kurtarma çalışması yürüten jandarma ile AFAD ekipleri kanyonda dik bir yamaçta bulundu. Ancak zorlu arazi şartları nedeniyle ekipler cesedin bulunduğu derden indirilemedi. Gencin cenazesinin bulunduğu yerden alınması için yarın yeniden bir çalışma yapılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:05 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkasında Gizemli Bir Video Bırakan Üniversiteli Genç, Sırra Kadem Bastı Son Dakika! Erdoğan, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: Trump'ın Kararını Etkilemek İçin Yapılmış Olabilir

Beşiktaşlı Domagoj Vida, Erdoğan ve Kitarovic'in Ortak Basın Toplantısına Katıldı 31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 20:28:58. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanyonda Kaybolan Türkmen Gencinden Acı Haber Geldi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]