Kanyonda Kaybolan Türkmen Gencinden Acı Haber Geldi (2)
1 saat önce
KAYIP OLARAK ARANAN GENCİN CESEDİ BULUNDUSamsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'na kamp yapmak için giden ve kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'in cansız bedeni bulundu.
KAYIP OLARAK ARANAN GENCİN CESEDİ BULUNDU Samsun
'un Vezirköprü
ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu
'na kamp yapmak için giden ve kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'in cansız bedeni bulundu. Türkmen gencin cesedi, arama ve kurtarma çalışması yürüten jandarma ile AFAD
ekipleri kanyonda dik bir yamaçta bulundu. Ancak zorlu arazi şartları nedeniyle ekipler cesedin bulunduğu derden indirilemedi. Gencin cenazesinin bulunduğu yerden alınması için yarın yeniden bir çalışma yapılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:05 Kaynak: DHA
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