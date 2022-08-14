Helikopterin kapasitesi ve havanın kararması nedeniyle kendisine eşlik etmesi için iki jandarma personeliyle kanyonda bırakılan son sporcu da havanın aydınlanmasıyla helikopterle kanyondan çıkarılarak ilçeye getirildi.

Kaynak: AA

Pınarbaşı, Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KASTAMONU - Valla Kanyonu'nda mahsur kalan son sporcu da kurtarıldı - Son Dakika

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