Son Dakika Haberleri: Kanyonda Mahsur Kalan Keçiyi İtfaiye Kurtardı

Kanyonda Mahsur Kalan Keçiyi İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde kanyonda mahsur kalan keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kanyonda Mahsur Kalan Keçiyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Denizli'nin Tavas ilçesinde kanyonda mahsur kalan keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gümüşdere Mahallesinde küçükbaş hayvancılık yapan İbrahim Kuru, hayvanlarını otlatmak için dağlık araziye götürdü. Sarp arazide otlayan keçilerden biri, yaklaşık 50 metre derinliği olan kanyonda mahsur kaldı.

Kendi çabası ile keçiyi kurtaramayan Kuru, durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tavas şubesi ekipleri, keçinin mahsur kaldığı dağlık arazide kurtarma çalışması başlattı.

Beline bağladığı iple kanyona inen itfaiye erlerinden biri, keçiye halat bağladı. İtfaiye görevlilerince mahsur kaldığı yerden yukarı çekilen keçi, sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:15 Kaynak: AA

Gümüşdere, Denizli, Tavas, İtfaiye, Güncel
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