Kanyonda suya düşen genç boğuldu - Son Dakika

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kanyonda kayalıklardan suya düşen genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, üç arkadaşıyla Ersizlerdere Kanyonu'na gezmeye giden Mertcan Doğan (18), kayalıklardan ayağının kayması sonucu suya düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından sudan çıkartılan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.