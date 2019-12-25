Kanyonda suya düşen karacayı itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanyonda suya düşen karacayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kanyonda suya düşen karacayı itfaiye kurtardı

6 saat önce

KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesinde, Horma Kanyonu'nda suya düşen yavru karaca, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kanyonda suya düşen karacayı itfaiye kurtardı, System.String[]

KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesinde, Horma Kanyonu'nda suya düşen yavru karaca, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçede bulunan Horma Kanyonu'nda yaklaşık 3 metre derinliğindeki doğal su havuzuna düşen yavru karacayı gören kişi, Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, havuzda mahsur kalan karacayı kurtarmak için çalışma başlattı. Suya giren itfaiye erini gören karaca, havuzun kenarında bulunan küçük mağaraya girdi. İtfaiye eri İlker Pınar'ın, mağaradan çıkardığı karaca, daha sonra havuzda yüzerek kıyıya çıkıp, kayalıklardan tırmanarak gözden kayboldu.


Pınarbaşı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Meriç Albay: (Kırmızı yosun) Marmara'nın su kalitesinin iyi olmadığını gösteriyor
Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle gösterisini erteledi

Son Dakika Haberleri
05:05 Başkentte zincirleme trafik kazası - Son Dakika
05:04 Başkentte zincirleme trafik kazası - Son Dakika
04:43 Bakan Pakdemirli örtü yangınlarının sürdüğü Trabzon'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
04:38 Bakan Pakdemirli örtü yangınlarının sürdüğü Trabzon'da incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
04:15 Patlayan lastiğe bakmak için durdu, canından oldu - Son Dakika
01:02 Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 05:14:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanyonda suya düşen karacayı itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]