Son Dakika Haberleri: Kanyonda suya kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kanyonda suya kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

1 saat önce

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu'ndan geçerken sel suyuna kapılarak kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Kanyonda suya kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu'ndan geçerken sel suyuna kapılarak kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Eskişehir'den Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu'nu geçmek isteyen 2'si kadın 5 kişi sel suyunun gelmesiyle yükselen suyun akıntısına kapıldı. Bir süre sürüklenen 5 kişiden Serpil Koç kendi imkanları ile çıkarak durumu köylülere haber verdi. Yaşanan olayı duyarak olay yerine gelen köylüler akıntıya kapılan Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu ve Gülşah Yağcıoğlu'nu sudan çıkarttı. Sel suyuna kapılarak sürüklenen Ekrem Öztürk'e ise ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri kayıp vatandaşı aramak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında Öztürk'ün cesedine kaybolduğu alanın 300 metre ilerisinde kayalıkların arasında ulaşıldı. AFAD ekiplerince yapılan çalışma sonrasında Öztürk'ün cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı ve Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(Cem Kaan Toka/İHA)
Harmankaya, Yenipazar, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü
Aşırı yağış nedeniyle kanyonda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar 9 yaşındaki Ceylin'in okuma yazma öğrendikten sonra yaptığı ilk iş kitap yazmak oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 11:53:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanyonda suya kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]