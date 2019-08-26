Son Dakika Haberleri: Kanyonda yaralı halde mahsur kalan vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu
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Kanyonda yaralı halde mahsur kalan vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu

13 dakika önce

Kanyonda yaralı halde mahsur kalan vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu Araçların giremediği kanyondaki yaralıya 1 saatte ulaşabildi Kurtarma ekiplerince 1 kilometre taşınan yaralı hastaneye kaldırıldıKOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu'nda yürüyüş...

Kanyonda yaralı halde mahsur kalan vatandaş için kurtarma ekipleri seferber oldu

Araçların giremediği kanyondaki yaralıya 1 saatte ulaşabildi

Kurtarma ekiplerince 1 kilometre taşınan yaralı hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu'nda yürüyüş yaparken düşmesi sonucu ayağı kırılarak mahsur kalan vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Ahmet Coşkun, yürüyüş için gittiği kanyonda yürürken çıktığı kayanın üzerinde dengesini kaybederek aşağı düştü. Düşme sonucunda ayağı kırılan Coşkun'u gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra bölgeye gelen ekipler, Coşkun'un kurtarılması için ortak çalışma başlattı.

Araçların giremediği kanyonda kilometrelerce yürüyen ekipler, yaklaşık 1 saat sonra yaralı halde kurtarılmayı bekleyen Coşkun'a ulaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Coşkun'un ayağının kırıldığı ve yürüyecek halde olmadığı belirlendi. Ekipler, Coşkun'u sedye ile taşıma kararı aldı. Ekipler, Coşkun'u yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki yolda sedyeyle taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Ambulansta yapılan müdahalesinin ardından Coşkun, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:39 Kaynak: İHA
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