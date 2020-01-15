KAOS Peşinde Olanlara: Ali Koç ile Şenol Güneş'in El Sıkıştığı Anlar - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat KAOS Peşinde Olanlara: Ali Koç ile Şenol Güneş'in El Sıkıştığı Anlar - Son Dakika

KAOS Peşinde Olanlara: Ali Koç ile Şenol Güneş'in El Sıkıştığı Anlar

13 dakika önce

Ali Koç ile Şenol Güneş iki medeni insan gibi el sıkıştılar, Şenol Güneş de karşılamaya yeltendi ama tokalaşma hızlı olduğu için geri yerine oturdu.

KAOS Peşinde Olanlara: Ali Koç ile Şenol Güneş'in El Sıkıştığı Anlar, System.String[]

Ali Koç ile Şenol Güneş iki medeni insan gibi el sıkıştılar, Şenol Güneş de karşılamaya yeltendi ama tokalaşma hızlı olduğu için geri yerine oturdu. Yani bir güzide kulübümüzün başkanı ile Milli Takım teknik direktörümüz gayet normal bir şekilde merhabalaştı.


Nihat Özdemir'in geçtiğimiz günlerde dediği 'Takımlarımız birbirinin cesedine basarak yükselmek istiyor' sözü ne yazık ki taraftarlar arasında da popüler gibi.


Twitter ve sosyal medyada yayıncı Futbol Arena'nın bandı gelen yere bakılarak sanki tokalaşmamışlar gibi her iki taraf da bu durumu kutluyor ama işin aslı şu şekilde:


Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıkmadı diyenler izlesin January 15, 2020

Nihat Özdemir, Şenol Güneş, Ali Koç, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor
Mert Çetin: Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıktı mı? İşte olayın aslı Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamaması dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
16:26 Düşük yapan her 6 kadından birinde travma sonrası stres bozukluğu görülüyor - Son Dakika Haber
16:19 KAOS Peşinde Olanlara: Ali Koç ile Şenol Güneş'in El Sıkıştığı Anlar - Son Dakika Haber
16:18 Destici'den tiyatro tepkisi: Milletimize özür borçları var - Son Dakika Haber
16:18 Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i kabul etti - Son Dakika Haber
16:17 Rejim uçakları İdlib'te sanayi bölgesini vurdu: 7 ölü, 20 yaralı - Son Dakika Haber
15:57 Aslanların arasına düşen eşek sürüsü, ağır kayıp verdi - Son Dakika Haber
15:24 İmamoğlu, yüz ifadesi ekrana verilince salonu terk etti ve programın ikinci oturumuna katılmadı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 16:32:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KAOS Peşinde Olanlara: Ali Koç ile Şenol Güneş'in El Sıkıştığı Anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]