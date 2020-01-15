KAOS Peşinde Olanlara: Ali Koç ile Şenol Güneş'in El Sıkıştığı Anlar - Son Dakika

Ali Koç ile Şenol Güneş iki medeni insan gibi el sıkıştılar, Şenol Güneş de karşılamaya yeltendi ama tokalaşma hızlı olduğu için geri yerine oturdu. Yani bir güzide kulübümüzün başkanı ile Milli Takım teknik direktörümüz gayet normal bir şekilde merhabalaştı.



Nihat Özdemir'in geçtiğimiz günlerde dediği 'Takımlarımız birbirinin cesedine basarak yükselmek istiyor' sözü ne yazık ki taraftarlar arasında da popüler gibi.



Twitter ve sosyal medyada yayıncı Futbol Arena'nın bandı gelen yere bakılarak sanki tokalaşmamışlar gibi her iki taraf da bu durumu kutluyor ama işin aslı şu şekilde:





Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıkmadı diyenler izlesin January 15, 2020