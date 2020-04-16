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KAP-Bosch Fren Sistemleri'nin üretime tam geçişi 4 Mayıs'ta
7 saat önce
Bosch Fren Sistemleri ara verdiği üretime tam geçiş tarihini 4 Mayıs olarak öngördüğünü açıkladı.
Bosch Fren Sistemleri ara verdiği üretime tam geçiş tarihini 4 Mayıs olarak öngördüğünü açıkladı. Şirket Covid-19 salgını nedeniyle üretime 20 Nisan'a kadar ara vermişti.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: "07 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde fabrikamızda 20 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmıştı. 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle bazı hatlarda düşük kapasite ile çalışmalar yapılacaktır. Çalışma ortamında çalışanların sağlığının korunması amacıyla koruyucu ekipman kullanılması ve sosyal mesafe kurallarına uyum için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Üretime tam geçiş için öngörülen tarih 04 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:49 Kaynak: DHA
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