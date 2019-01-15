Son Dakika Haberleri: Kap - Emlak Konut: 2018 Yılında 7.18 Milyar Liralık Satış Yaptık

Kap - Emlak Konut: 2018 Yılında 7.18 Milyar Liralık Satış Yaptık

53 dakika önce

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2018 yılında KDV hariç toplam 7.18 milyar lira değerinde, 6 bin 567 adet bağımsız bölüm satıldığını açıkladı,Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, dördüncü çeyrekte satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız...

Kap - Emlak Konut: 2018 Yılında 7.18 Milyar Liralık Satış Yaptık, System.String[]
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2018 yılında KDV hariç toplam 7.18 milyar lira değerinde, 6 bin 567 adet bağımsız bölüm satıldığını açıkladı,

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, dördüncü çeyrekte satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız bölüm sayısı da 2 bin 336 adet oldu ve bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri de toplam 3 milyar 97 milyon lira olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre,  2018 yılında satılan bağımsız bölümlerin yüzölçümü de brüt 1 milyon 76 bin metrekare olarak hesaplandı.

Açıklamada, "Şirketimiz 2018 yılı Ocak ayında yaptığı açıklamasında 2018 yılı için 7.2 milyar lira toplam satış değeri ve 829 bin 630 metrekare satılabilir alan büyüklüğü hedefi olduğunu duyurmuştu. Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2018 yıl sonu verilerine göre, satılan bağımsız bölümlerin toplam değeri 7.18 milyar lira oldu ve böylece hedefimiz olan 7.2 milyar liraya yüzde 99 oranında ulaşıldı" denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:06 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı Hazine Arazisi Üzerine Baraka Yapıp İmar Affından Yararlanmak İsteyen 2 Öğretmen Açığa Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 11:59:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kap - Emlak Konut: 2018 Yılında 7.18 Milyar Liralık Satış Yaptık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]