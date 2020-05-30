KAP-Hürriyet: Dijital dönüşüme ilişkin iddialar gerçek dışı

Hürriyet Gazetecilik, Demirören Medya Grubu'nun bünyesindeki tüm gazetelerin dijital dönüşüme geçeceğine ilişkin iddiaların "hiçbir surette gerçeği yansıtmadığı"na dikkat çekti.

Hürriyet Gazetecilik'in, Kamuyu Aydınlatma Patformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi: "30 Mayıs Cumartesi günü bir haber sitesinde yer alan Şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun bünyesindeki tüm gazetelerin dijital dönüşüme geçeceği, basımlarının durdurulacağı ve yayınlarına sadece internet üzerinden devam edeceklerine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. Medya grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren gazetelere ilişkin bu tür kasıtlı ve asılsız iddialara kamuoyunun ve yatırımcılarımızın itibar etmemesi önemle rica olunur."