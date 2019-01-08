Kap - Levent Yapılandırma Yönetimi'nin Muafiyet Başvurusu Onaylandı
56 dakika önce
Türk Telekom, hissedarı Levent Yapılandırma Yönetimi'nin (LYY) zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet başvurusunun onaylandığını açıkladı.
Türk Telekom
, hissedarı Levent Yapılandırma Yönetimi'nin (LYY) zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet başvurusunun onaylandığını açıkladı.
Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olunabilmesini teminen hissedarımız Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin (LYY) Sermaye Piyasası Kurulu
'na başvuruda bulunduğuna dair yapmış olduğumuz 26 Aralık
2018 tarihli açıklamamız akabinde, hissedarımız LYY tarafından şirketimize 7 Ocak 2019 tarihinde yapılan bildirimde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Ocak 2019 tarihli kararı uyarınca muafiyeti onayladığı bildirilmiştir."
Bankalara borçlarını geri ödeyemeyen Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) teminat olarak verdiği Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi, bankalara ait olan özel amaçlı şirket olan LYY tarafından devralınmıştı. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:06 Kaynak: DHA
Galatasaray, Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'le Görüşmelere Başladı
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede!
Darüşşafaka-Türk Telekom Maçında Michael Eric, Metin Türen'e Kafa Attı
Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu, Mazot Çalarken Yakalandı