Son Dakika Haberleri: Kap - Levent Yapılandırma Yönetimi'nin Muafiyet Başvurusu Onaylandı

Kap - Levent Yapılandırma Yönetimi'nin Muafiyet Başvurusu Onaylandı

56 dakika önce

Türk Telekom, hissedarı Levent Yapılandırma Yönetimi'nin (LYY) zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet başvurusunun onaylandığını açıkladı.

Kap - Levent Yapılandırma Yönetimi'nin Muafiyet Başvurusu Onaylandı, System.String[]
Türk Telekom, hissedarı Levent Yapılandırma Yönetimi'nin (LYY) zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet başvurusunun onaylandığını açıkladı.

Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olunabilmesini teminen hissedarımız Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin (LYY) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğuna dair yapmış olduğumuz 26 Aralık 2018 tarihli açıklamamız akabinde, hissedarımız LYY tarafından şirketimize 7 Ocak 2019 tarihinde yapılan bildirimde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Ocak 2019 tarihli kararı uyarınca muafiyeti onayladığı bildirilmiştir."

Bankalara borçlarını geri ödeyemeyen Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) teminat olarak verdiği Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi, bankalara ait olan özel amaçlı şirket olan LYY tarafından devralınmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:06 Kaynak: DHA

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türk Telekom, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'le Görüşmelere Başladı Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede!

Darüşşafaka-Türk Telekom Maçında Michael Eric, Metin Türen'e Kafa Attı Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu, Mazot Çalarken Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 11:02:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kap - Levent Yapılandırma Yönetimi'nin Muafiyet Başvurusu Onaylandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]