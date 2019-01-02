Son Dakika Haberleri: ‘KAP Mobil’ sermaye piyasasını anlık aydınlatacak

‘KAP Mobil’ sermaye piyasasını anlık aydınlatacak

1 saat önce

KAP Mobil uygulaması ile borsada işlem gören şirket, sektör, pazar ve endeks kriterleri 24 saat anlık takip edilebilecek.

‘KAP Mobil’ sermaye piyasasını anlık aydınlatacak, System.String[]
KAP Mobil uygulaması ile borsada işlem gören şirket, sektör, pazar ve endeks kriterleri 24 saat anlık takip edilebilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:35 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi

Uraz Kaygılaroğlu'nun Milli Piyango Biletine İkramiye İsabet Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:52:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ‘KAP Mobil’ sermaye piyasasını anlık aydınlatacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]