‘KAP Mobil’ sermaye piyasasını anlık aydınlatacak
1 saat önce
KAP Mobil uygulaması ile borsada işlem gören şirket, sektör, pazar ve endeks kriterleri 24 saat anlık takip edilebilecek.
KAP Mobil uygulaması ile borsada işlem gören şirket, sektör, pazar ve endeks kriterleri 24 saat anlık takip edilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:35
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