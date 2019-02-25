Son Dakika Haberleri: Kap - Sabancı 2019 Kombine Satışlarda Yüzde 10-20 Büyüme Bekliyor

Kap - Sabancı 2019 Kombine Satışlarda Yüzde 10-20 Büyüme Bekliyor

12 dakika önce

Sabancı Holding 2019'da tek seferlik gelir ve giderler hariç, kombine satışlarda ve kombine banka dışı kombine FAVÖK'te yüzde 10-20 büyüme beklediğini duyurdu.

Kap - Sabancı 2019 Kombine Satışlarda Yüzde 10-20 Büyüme Bekliyor, System.String[]
Sabancı Holding 2019'da tek seferlik gelir ve giderler hariç, kombine satışlarda ve kombine banka dışı kombine FAVÖK'te yüzde 10-20 büyüme beklediğini duyurdu.

Sabancı Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Sabancı Topluluğu, stratejik gelişmelere bağlı olarak yıl içinde oluşabilecek satın alma ve birleşmeler hariç, 2019 yılında yaklaşık toplam 6 milyar lira kombine yatırım yapmayı planlamaktadır" denildi.

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SABANCI HOLDİNG                 KOMBİNE SATIŞ                 %10-20

KOMBİNE BANKA DIŞI*          KOMBİNE FAVÖK               %10-20

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*Tek seferlik gelir/gider hariç - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:55 Kaynak: DHA

Ekonomi
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