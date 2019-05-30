Son Dakika Haberleri: KAP - Sabancı Temsa'yı True Value Capital Partner's'a sattı
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KAP - Sabancı Temsa'yı True Value Capital Partner's'a sattı

46 dakika önce

Sabancı Holding, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret şirketini, True Value Capital Partner's'a sattı.

KAP - Sabancı Temsa'yı True Value Capital Partner's'a sattı, System.String[]
Sabancı Holding, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret şirketini, True Value Capital Partner's'a sattı.
Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimiz portföyünde yer alan 102.308.216,34 -TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir. Satış anlaşmasına göre 825.000.000,00 -TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375.000.000,00 –TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:58 Kaynak: DHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Sabancı Holding, Temsa Global, Ekonomi
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