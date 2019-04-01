Son Dakika Haberleri: Kap - Şekerbank Genel Müdürü Taze Görevinden Ayrıldı

Kap - Şekerbank Genel Müdürü Taze Görevinden Ayrıldı

1 saat önce

Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, bugün itibarıyla görevinden ayrıldı.

Kap - Şekerbank Genel Müdürü Taze Görevinden Ayrıldı, System.String[]
Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, bugün itibarıyla görevinden ayrıldı.

Şekerbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yolladığı bilgide, "Bankamız Genel Müdürü Servet Taze 01.04.2019 tarihi itibariyle görevinden ayrılacak olup yerine Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem vekalet edecektir" denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:18 Kaynak: DHA

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şekerbank, CEO, Ekonomi
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