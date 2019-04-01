Kap - Şekerbank Genel Müdürü Taze Görevinden Ayrıldı
1 saat önce
Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, bugün itibarıyla görevinden ayrıldı.
Şekerbank
Genel Müdürü Servet Taze, bugün itibarıyla görevinden ayrıldı.
Şekerbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) yolladığı bilgide, "Bankamız Genel Müdürü Servet Taze 01.04.2019 tarihi itibariyle görevinden ayrılacak olup yerine Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem
vekalet edecektir" denildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:18 Kaynak: DHA
Şekerbank Genel Müdürü Görevinden Ayrıldı
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