Kap-tat'ın pastavilla, kartal, lunch & dinner marka satışına onay
59 dakika önce
Rekabet Kurulu, Tat Gıda'nın Pastavilla, Kartal ve Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda'ya satışına onay verdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:41 Kaynak: DHA
Rekabet Kurulu, Tat Gıda'nın Pastavilla, Kartal ve Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda'ya satışına onay verdi.
Şirket'ten konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "2 Ağustos 2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Pastavilla, Kartal ve Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satılmasına Rekabet Kurumu tarafından onay verilmiştir" denildi.
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