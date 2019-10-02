Son Dakika Haberleri: Kap-tat'ın pastavilla, kartal, lunch & dinner marka satışına onay
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Kap-tat'ın pastavilla, kartal, lunch & dinner marka satışına onay

59 dakika önce

Rekabet Kurulu, Tat Gıda'nın Pastavilla, Kartal ve Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda'ya satışına onay verdi.

Kap-tat'ın pastavilla, kartal, lunch & dinner marka satışına onay, System.String[]

Rekabet Kurulu, Tat Gıda'nın Pastavilla, Kartal ve Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda'ya satışına onay verdi.

Şirket'ten konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "2 Ağustos 2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Pastavilla, Kartal ve Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne  satılmasına Rekabet Kurumu tarafından onay verilmiştir" denildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Rekabet Kurulu, Tat Gıda, Kartal, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:41 Kaynak: DHA
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