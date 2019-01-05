Kapadoks ve Pamukkale I 2018 Arşivlerinden 2 #vlog Bir Arada
43 dakika önce
Arşivlerimizi taradık ve 2018 yılında çekilmiş ancak yayınlanmamış 2 adet vlogu sizin için kurguladık.
Arşivlerimizi taradık ve 2018 yılında çekilmiş ancak yayınlanmamış 2 adet vlogu sizin için kurguladık.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:08 Kaynak: Youtube
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