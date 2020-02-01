Kapadokya 2020 yılında 200 bin Çinli turist bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapadokya 2020 yılında 200 bin Çinli turist bekliyor - Son Dakika

Kapadokya 2020 yılında 200 bin Çinli turist bekliyor

6 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu yıl 200 bin Çinli turisti bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Kapadokya 2020 yılında 200 bin Çinli turist bekliyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu yıl 200 bin Çinli turisti bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.


Çin'in Wuhan şehrinde yaşanan koronavirüs gün geçtikçe etkisini arttırıyor. Çin'den tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs turizmde de iptallere neden olurken 2019 yılında 275 bin Çinli turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde bu yıl 200 bin Çinli turist bekleniyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler yaptığı açıklamada, bu yıl 200 bin Çinli turistin bölgeyi ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. KAPTİD Başkanı Dinler, "Kapadokya bölgemizi geçtiğimiz yıl içerisinde 275 bin Çinli turist ziyaret etti. Tabi bunda Çin'in 2018 yılını Türkiye yılı ilan etmesinden de kaynaklanan bir ziyaretçi sayısıydı. Bu yıl malumunuz olduğu üzere Çin'den tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsü biz turizmcileri de etkiledi. Nitekim geçen yıl 275 bin Çinli turistin geldiği bölgemizde bu yıl biz 200 bin Çinli turist bekliyoruz. Umut ediyoruz ki koronovirüsü daha fazla tehdit oluşturmadan virüsün ilacı bulunur. Yani biz turizmciler olarak 2020 yılına olumlu bakışımızı sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Kapadokya, Türkiye, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç sahiplerine önemli uyarı: Muayene randevusu için ücret isteyenlere kanmayın
Türkiye'de geliştirilen tıbbi cihazla Akciğer Embolisi artık kısa sürede tedavi ediliyor Son Dakika: Shane Larkin, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacağını açıkladı Ünlü YouTuber, koronavirüsü inceleyerek video çekmek için Çin'e gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:28:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapadokya 2020 yılında 200 bin Çinli turist bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]