Son Dakika Haberleri: Kapadokya Alan Başkanlığı ilk toplantısını yaptı
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Kapadokya Alan Başkanlığı ilk toplantısını yaptı

43 dakika önce

Kapadokya Alan Başkanlığının ilk komisyon toplantısı Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde yapıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığı ilk toplantısını yaptı, System.String[]

Kapadokya Alan Başkanlığının ilk komisyon toplantısı Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde yapıldı.


İlki gerçekleştirilen Alan Başkanlığı komisyon toplantısında, komisyon başkanlığı seçimi yapıldı ve gündemdeki maddeler görüşüldü. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.


Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında yapılan toplantıya Kapadokya Alan Komisyonu Üyeleri İsmail Kurul, Osman Doğanay, Bülent İşler, Hayrettin Eldemir, Birol İnceciköz, Özge Öztürk Yenice, Murat Demircioğlu ve Arif Selçuker katıldı. - NEVŞEHİR

İlhami Aktaş, Kapadokya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:50 Kaynak: İHA
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