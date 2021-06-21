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Kapadokya Alan Başkanlığı Sözlü Sınav Duyurusu (21/06/2021) - Son Dakika

Kapadokya Alan Başkanlığı Sözlü Sınav Duyurusu (21/06/2021)

21.06.2021 16:07
Kapadokya Alan Başkanlığı Sözlü Sınav Duyurusu (21/06/2021), System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden 04/06/2021 tarihine kadar yapılan başvuruların, Sınav Komisyonunca incelenmesi sonucunda; duyurumuzda belirtilen durum ve şartlara sahip olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi aşağıda yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden 04/06/2021 tarihine kadar yapılan başvuruların, Sınav Komisyonunca incelenmesi sonucunda; duyurumuzda belirtilen durum ve şartlara sahip olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi aşağıda yer almaktadır. Adayların başvuru durumlarını ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden de görüntüleyebilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Adaylar, sözlü sınav giriş listesine 25/06/2021 tarihi mesai bitimine kadar gerekçeleriyle birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100. Yıl Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Bu tarihten sonra postaya verilen itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Adayların itiraz başvurularını kayıtlı posta yoluyla (APS, İadeli Taahhütlü, Kargo ve Kurye gibi) göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca adaylar kayıtlı postaya vermiş oldukları itiraz başvurularının bir örneğini 25/06/2021 tarihi mesai bitimine kadar isealim. pgm@ktb. gov. tr adresine de göndermek zorundadır.

Sözlü sınav tarihi ve yeri www. ktb. gov. tr internet adresinde daha sonra duyurulacak olup, adaylar bu bilgilere Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi. cbiko. gov. tr/ adresinden de ulaşabileceklerdir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı duyuru yapılmayacaktır.

1. Avukat pozisyonu için sözlü sınav listesi

2. Uzman (Mimar) pozisyonu için sözlü sınav listesi

3. Uzman (İnşaat Mühendisi) pozisyonu için sözlü sınav listesi

4. Uzman (Peyzaj Mimarı) pozisyonu için sözlü sınav listesi

5. Uzman (Mali Hizmetler Uzmanı) pozisyonu için sözlü sınav listesi

6. Uzman (İdari Uzman) pozisyonu için sözlü sınav listesi

7. Uzman (Tanıtım Uzmanı) pozisyonu için sözlü sınav listesi

8. Uzman (Harita Mühendisi) pozisyonu için sözlü sınav listesi

9. Büro Görevlisi (Arşiv Azmanı) pozisyonu için sözlü sınav listesi

10. Büro Görevlisi (Memur) pozisyonu için sözlü sınav listesi

11. Teknisyen (Elektrik) pozisyonu için sözlü sınav listesi

12. Teknisyen (Bilgisayar) pozisyonu için sözlü sınav listesi

13. Teknisyen (Harita) pozisyonu için sözlü sınav listesi

14. Destek Personeli (Evrak Görevlisi) pozisyonu için sözlü sınav listesi

15. Destek Personeli (Temizlikçi) pozisyonu için sözlü sınav listesi

16. Destek Personeli (Mihmandar) pozisyonu için sözlü sınav listesi

17. Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyonu için sözlü sınav listesi

18. Şoför pozisyonu için sözlü sınav listesi

İletişim Telefon: 0312 470 8850-8853-8854-8932

e-posta: isealim. pgm@ktb. gov. tr

Çankaya, Harita, Turizm, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kapadokya Alan Başkanlığı Sözlü Sınav Duyurusu (21/06/2021) - Son Dakika


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