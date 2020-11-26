Kapadokya Alan Başkanlığında 6'ncı çalışma grubu oluşturulacak - Son Dakika

Kapadokya Alan Başkanlığında 6'ncı çalışma grubu oluşturulacak

26.11.2020 17:09

Kapadokya Alan Başkanlığı üyeleri, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliğinin usul ve esaslarını görüşüp, 6'ncı grubu oluşturmak üzere Nevşehir Valisi ve Kapadokya Alan Başkanı İnci Sezer Becel başkanlığında toplandı.

Kapadokya Alan Başkanlığı üyeleri, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliğinin usul ve esaslarını görüşüp, 6'ncı grubu oluşturmak üzere Nevşehir Valisi ve Kapadokya Alan Başkanı İnci Sezer Becel başkanlığında toplandı.

Kapadokya Alan Başkanlığı Komisyon Salonu'ndaki toplantıda konuşan Becel, başkanlık bünyesinde yapılan toplantılarda 5 çalışma grubu oluşturulduğunu, yıl sonuna kadar bütün alt yapının hazır hale getirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Kapadokya Alan Başkanlığının 18 Ekim 2019'da ilk toplantısını gerçekleştirerek faaliyete geçtiğini anlatan Becel, geçen süreçte 33 komisyon toplantısı yapıldığını, 862 dosyanın görüşülerek karara bağlandığını kaydetti.

13 Kasım 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği ile ilgili görüş alışverişinde bulunulacak toplantının ardından bir çalışma grubunun daha oluşturulacağını ifade eden Becel, şöyle konuştu:

"Kapadokya Alan Başkanlığımızın yaklaşık 1 yıllık serüveni olduğunu, yasal olarak da sona yaklaştığımızı rahatlıkla ifade edebilirim. Başkanlığımızca hazırlanan yönetmeliğimiz, görüş alınmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuştur. Son yönetmelikle ilgili komisyon çalışmaları devam etmektedir. Hedefimiz bu yılın sonunda yasal alan başkanlığının bütün alt yapısını oluşturmaktır. Personel eksiğinin giderilmesi noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığının takibiyle çalışmaları yürütüyoruz. Kapadokya Alan Başkanlığı bünyesinde konaklama sektörü, tanıtım ve etkinlik, balon ve ticari havacılık, proje geliştirme, planlama olmak üzere 5 çalışma grubu oluşturulmuştur. Bugün de Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler ile ilgili sektör temsilcileri ile görüşerek, bu konudaki beklentileri karşılayacağız."

Vali Becel'in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Kapadokya Alan Başkanlığında 6'ncı çalışma grubu oluşturulacak
Kapadokya Alan Başkanlığında 6'ncı çalışma grubu oluşturulacak
Kapadokya Alan Başkanlığında 6'ncı çalışma grubu oluşturulacak
Kapadokya Alan Başkanlığında 6'ncı çalışma grubu oluşturulacak

Kapadokya, Nevşehir, Turizm, Becel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya Alan Başkanlığında 6'ncı çalışma grubu oluşturulacak - Son Dakika


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