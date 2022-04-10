Kapadokya, ara tatilde günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor - Son Dakika

Kapadokya bölgesindeki turizm merkezleri, ara tatilde çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Okulların tatil olmasını fırsat bilenler, doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri görmek ve çeşitli aktivitelere katılmak üzere Nevşehir'e geliyor.

Yerli konuklar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin başta olmak üzere çeşitli merkezleri ve vadileri geziyor.

Kimi vatandaşlar, Kılıçlar, Zemi, Güllüdere, Aşıklar vadisinde at sırtında bölgeyi keşfe çıkarken kimileri de ATV motor ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Konuklar, ilkbaharda çiçeklerin açmasıyla rengarenk manzaranın oluştuğu bölgede hatıra fotoğrafları çektiriyor.

Kısa tatil sürecini değerlendirmek amacıyla Ankara'dan gelen Ayşe Çağlayan, AA muhabirine, Kapadokya'ya daha önce de geldiğini, bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.

Baharın ilk günlerinde bölgede dinlenme imkanı bulduğunu aktaran Çağlayan, "Kapadokya'ya üç günlüğüne geldik. Bölge ve hava çok güzel. Bence herkes özellikle bu mevsimde gelmeli. İnsanlar kesinlikle gelip burayı görebilirler. Aileyle güzel aktiviteler yapılabilir. Kapadokya'da sabah balonları izledik. ATV ile safariye katıldık." dedi.

Mersin'den arkadaşlarıyla gelen Halil Can Yıldırım da Kapadokya'nın Türkiye'nin sahip olduğu önemli bir değer olduğunu ifade ederek, "Rüzgarın doğaya etki ederek bu manzarayı oluşturması olağanüstü bir durum. Burada olmak çok güzel ve özel." diye konuştu.

İslam Baş ise sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükselen sıcak hava balonlarının sunduğu görsel güzelliği fotoğrafladığını anlatarak, "Ara tatil başladı. Biz de memleketimizin güzel değerlerinden biri olan Kapadokya'yı ziyaret etmek istedik. Burası cennet gibi bir yer. Çeşitli vadileri ziyaret edip at ve ATV turuna katılacağız." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki otel işletmecilerinden Yaşar Can da ara tatilin ramazan ayına rastlaması nedeniyle konaklama tesislerinde yoğunluk yaşanmadığını, ancak ön rezervasyon taleplerinin Ramazan Bayramı'na tam dolulukla girileceğini gösterdiğini belirtti.