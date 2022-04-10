Kapadokya, ara tatilde günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kapadokya, ara tatilde günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor

10.04.2022 13:57
Kapadokya, ara tatilde günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor

Kapadokya bölgesindeki turizm merkezleri, ara tatilde çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kapadokya bölgesindeki turizm merkezleri, ara tatilde çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Okulların tatil olmasını fırsat bilenler, doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri görmek ve çeşitli aktivitelere katılmak üzere Nevşehir'e geliyor.

Yerli konuklar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin başta olmak üzere çeşitli merkezleri ve vadileri geziyor.

Kimi vatandaşlar, Kılıçlar, Zemi, Güllüdere, Aşıklar vadisinde at sırtında bölgeyi keşfe çıkarken kimileri de ATV motor ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Konuklar, ilkbaharda çiçeklerin açmasıyla rengarenk manzaranın oluştuğu bölgede hatıra fotoğrafları çektiriyor.

Kısa tatil sürecini değerlendirmek amacıyla Ankara'dan gelen Ayşe Çağlayan, AA muhabirine, Kapadokya'ya daha önce de geldiğini, bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.

Baharın ilk günlerinde bölgede dinlenme imkanı bulduğunu aktaran Çağlayan, "Kapadokya'ya üç günlüğüne geldik. Bölge ve hava çok güzel. Bence herkes özellikle bu mevsimde gelmeli. İnsanlar kesinlikle gelip burayı görebilirler. Aileyle güzel aktiviteler yapılabilir. Kapadokya'da sabah balonları izledik. ATV ile safariye katıldık." dedi.

Mersin'den arkadaşlarıyla gelen Halil Can Yıldırım da Kapadokya'nın Türkiye'nin sahip olduğu önemli bir değer olduğunu ifade ederek, "Rüzgarın doğaya etki ederek bu manzarayı oluşturması olağanüstü bir durum. Burada olmak çok güzel ve özel." diye konuştu.

İslam Baş ise sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükselen sıcak hava balonlarının sunduğu görsel güzelliği fotoğrafladığını anlatarak, "Ara tatil başladı. Biz de memleketimizin güzel değerlerinden biri olan Kapadokya'yı ziyaret etmek istedik. Burası cennet gibi bir yer. Çeşitli vadileri ziyaret edip at ve ATV turuna katılacağız." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki otel işletmecilerinden Yaşar Can da ara tatilin ramazan ayına rastlaması nedeniyle konaklama tesislerinde yoğunluk yaşanmadığını, ancak ön rezervasyon taleplerinin Ramazan Bayramı'na tam dolulukla girileceğini gösterdiğini belirtti.

YORUMLAR
500
Kapadokya'da bir hafta aradan sonra tekrar havalanan görsel şölen oluşturdu Kapadokya'da bir hafta aradan sonra tekrar havalanan görsel şölen oluşturdu 296 yıllık Kurşunlu Cami yeniden ibadete açıldı 296 yıllık Kurşunlu Cami yeniden ibadete açıldı

Kapadokya, Ortahisar, Nevşehir, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya, ara tatilde günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 14:04:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kapadokya, ara tatilde günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement