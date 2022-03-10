Kapadokya beyaza büründü - Son Dakika
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Kapadokya beyaza büründü

10.03.2022 15:05

Kapadokya beyaza büründü Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi beyaz örtüyle kaplandı.

Kapadokya beyaza büründü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Geceden itibaren etkili olan kar yağışı Kapadokya bölgesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler kar topu oynayarak karın tadını çıkarttı. İstanbul'dan tatil için Kapadokya'ya gelen Mehmet Bayraktar; "Kapadokya tabiata harikası. Daha önce gelmişti fakat karlı hiç görmemiştim. Harika bir görüntü var" şeklinde konuştu. Kapadokya bölgesine balayı için gelen Mehmet Taşdelen de soğuk havaya rağmen Kapadokya Bölgesinin tadını çıkardı.

Kapadokya bölgesine hayran kalan İspanyol turistler "İlk defa Kapadokya'ya geldik. Karlarla kaplı beyaz bir Kapadokya bulduk. düşündüğümüzden daha güzel bir Kapadokya gördük. Daha farklı bir mevsimde görmek için tekrar geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Kapadokya beyaza büründü
Kapadokya beyaza büründü
Kapadokya beyaza büründü

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Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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