Üye Girişi
Kapadokya bölgesi Ağustos ayında yüzde 75 doluluk bekliyor - Son Dakika

Kapadokya bölgesi Ağustos ayında yüzde 75 doluluk bekliyor

24.06.2021 11:17
Kapadokya bölgesi Ağustos ayında yüzde 75 doluluk bekliyor, System.String[]

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, 1 Temmuz tarihinden itibaren kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında Kapadokya bölgesinde hareketlenme beklediklerini söyledi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, 1 Temmuz tarihinden itibaren kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında Kapadokya bölgesinde hareketlenme beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde korona virüs ile mücadele kapsamında kısıtlamaların 1 Temmuz tarihinden itibaren sona ermesiyle birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında hareketliliğin yaşanması bekleniyor. TÜROFED Başkan Yardımcısı Yakup Dinler açıklamasında 1 Temmuz tarihi itibarıyla yasakların kalkması ve Rusya'nın uçuşları açmasıyla birlikte Kapadokya bölgesinde hareketlilik yaşanmasını beklediklerini ifade etti. Dinler, "Kapadokya turizmi aslında pandemide ki kötü dönemden sonra sezona hızlı başlamıştı. Fakat Rusya'nın uçuşları kapatması ardından gelen Türkiye'de ki tam kapatma kararı tabi tüm Türkiye'de olduğu gibi Kapadokya turizmini de çok yavaşlatmıştı. Şimdi yasakların da 1 Temmuz tarihi ile tamamen kalkması ve Rusya'nın uçuşları açmasıyla beraber ciddi bir ivme bekliyoruz. Çünkü insanlar sıkıldı. Kapadokya'nın iklimi bunun için gayet uygun. Gezmek için, kültür için ve dinlenmek için ciddi bir hareketlenme bekliyoruz" dedi.

"Temmuz'da yüzde 65, Ağustos'ta yüzde 75 doluluk bekliyoruz"

TÜROFED Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, Kapadokya bölgesinde Temmuz ve Ağustos aylarında ciddi bir rezervasyon talebi olduğunu ifade ederken Temmuz ayında yüzde 65, Ağustos ayında ise yüzde 75 doluluk beklediklerini söyledi. Dinler, "Şimdi tabii ki turizm hemen ertesi gün yaşanan bir olgu değil. Biraz daha orta vadeli rezervasyonlar geliyor. Şuan Temmuz ve Ağustos ayları için çok ciddi bir şekilde rezervasyon talebi var. Ben en azından Kapadokya bölgesinde Temmuz'da yüzde 65 civarında Ağustos ayında ise yüzde 75 oranında bir doluluk bekliyorum. Sezon bu sene kısa olacak. Yani asıl sezonumuz olan Nisan ve Mayıs'ı biz kaçırdık. Kapadokya genel olarak bahar aylarında bir yoğunluk yaşıyor. Fakat Rusya'nın açılması daha sonra iç turizmin canlanması ve gurbetçilerimiz gelmesi biraz da Avrupa'dan hareketlenme olmasıyla beraber biz bu yıl sezonun uzamasını da bekliyoruz. Yani yılsonuna kadar ciddi bir rezervasyon akışı bekliyoruz. Oran veremem ama iyi bir sezonu geçireceğimizi ümit ediyorum" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kapadokya bölgesi Ağustos ayında yüzde 75 doluluk bekliyor
Kapadokya bölgesi Ağustos ayında yüzde 75 doluluk bekliyor
Kapadokya bölgesi Ağustos ayında yüzde 75 doluluk bekliyor
Kapadokya bölgesi Ağustos ayında yüzde 75 doluluk bekliyor

Kapadokya, 1 Temmuz, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapadokya bölgesi Ağustos ayında yüzde 75 doluluk bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok 12:28 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti 12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü 12:04 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz 11:57 Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı 11:30 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı 11:04 Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı 10:56 Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı

Son Dakika Haberleri
12:28 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü
12:27 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
12:03 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü
12:00 Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi
11:57 Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz
11:47 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler
11:36 Miami'de 11 katlı bina çöktü! Enkaz altında yaralılar var
11:29 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
11:22 Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor
Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim         
12:44
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi         
12:21
Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti         
12:11
Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi         
12:00
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor         
11:23
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı         
10:43
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan etti         
10:15
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 13:03:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapadokya bölgesi Ağustos ayında yüzde 75 doluluk bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement