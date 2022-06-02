Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı - Son Dakika
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Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı

02.06.2022 10:57

Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı İş makinaları Kapadokya bölgesinde Dünya kültür mirası UNESCO listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkılına bu gün yeniden başlandı.

Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı

İş makinaları Kapadokya bölgesinde

NEVŞEHİR - Dünya kültür mirası UNESCO listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkılına bu gün yeniden başlandı.

Kapadokya Alan Başkanlığının Kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde alınan karar doğrultusunda, Kapadokya bölgesinde izinsiz ve kaçak yapıların yıkımına tekrar başlandı. İlk olarak Göreme Kasabası İsalı Mahallesi Üzümlü sokak üzerinde yapılan bir yapı yıkıldı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda il özel idaresine bağlı iş makinelere ilk yıkımı gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre Kapadokya Alan Başkanlığının Kaçak yapılar ile mücadele ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde kaçak ve izinsiz yapıların yıkımına önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı
Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı
Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı
Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı

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Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı Kapadokya'da peribacası yakınında inşa edilen kaçak yapı yıkıldı Kapadokya'da peribacası yakınında inşa edilen kaçak yapı yıkıldı
Kaynak: İHA

Genel, Güncel, Son Dakika

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