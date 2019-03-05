Son Dakika Haberleri: Kapadokya Bölgesindeki Yapıların Yıkılması

Kapadokya Bölgesindeki Yapıların Yıkılması

1 saat önce

Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan yapılardan 5'i daha yıkıldı.

Kapadokya Bölgesindeki Yapıların Yıkılması, System.String[]
Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan yapılardan 5'i daha yıkıldı.


Çalışma kapsamında, yıkım kararı alınan Nevşehir'in Ortahisar ve Göreme beldesinde ikişer, Uçhisar beldesinde ise bir yapının yıkımı tamamlandı.


Tespit edilen alanlara sevk edilen belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla yıkımı gerçekleştirirken, jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.


Alınan yeni kararlar gereği bu hafta sonuna kadar 14 yapının daha yıkılması için çalışma yapılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Göreme, Ortahisar, Nevşehir, Kapadokya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle! Erdoğan: TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Yarın Talep Toplamaya Başlıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:42:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya Bölgesindeki Yapıların Yıkılması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]