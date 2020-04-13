Kapadokya bölgesini 18 günde 54 bin 382 turist ziyaret etti - Son Dakika

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Kapadokya bölgesini 18 günde 54 bin 382 turist ziyaret etti
6 saat önce
Kapadokya bölgesini 18 günde 54 bin 382 turist ziyaret etti Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 18 günde 54 bin 382 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesini 18 günde 54 bin 382 turist ziyaret etti
NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 18 günde 54 bin 382 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 18 Mart tarihine kadar 54 bin 382 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri korona virüs ile mücadele kapsamında 19 Mart 2020 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete kapatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:33 Kaynak: İHA
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