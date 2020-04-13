Son Dakika › Güncel › Kapadokya bölgesini 18 Mart'a kadar 18 günde 54 bin 382 turist ziyaret etti - Son Dakika
Kapadokya bölgesini 18 Mart'a kadar 18 günde 54 bin 382 turist ziyaret etti
6 saat önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 18 günde 54 bin 382 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 18 günde 54 bin 382 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 18 Mart tarihine kadar 54 bin 382 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri korona virüs ile mücadele kapsamında 19 Mart 2020 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete kapatılmıştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:11 Kaynak: İHA
Son Dakika Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda