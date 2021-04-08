Kapadokya bölgesini 3 ayda 197 bin 541 turist ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini yılın ilk 3 ayında 197 bin 541 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz hoşluktaki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı kentleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri yılın ilk 3 ayında 197 bin 541 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez yaptığı açıklamada Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini yılın 3 ayında 197 bin 541 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi. Ölmez, "Ocak, Şubat ve Mart ayını değerlendirecek olursak Ocak ayında 42 bin 562 kişi, Şubat ayında 50 bin 668 kişi ve Mart ayında ise 104 bin 313 kişi müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Yani ilk 3 ayda müze ve ören yerlerimizi 197 bin 541 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Beklentilerimize gelecek olursak her geçen gün turist sayısı artıyordu. İyi bir sezon bekliyorduk. Tabi pandeminin gücünün kaybetmesiyle beraber. Temennimiz bizim de Cumhurbaşkanımız ile aynı. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında turizmin artmasını temenni etmekteyiz" diye konuştu. - NEVŞEHİR