Kapadokya Bölgesini Ocak Ayında 123 Bin 244 Turist Ziyaret Etti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini 2019 yılının ilk ayında 123 bin 244 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini 2019 yılının ilk ayında 123 bin 244 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.



Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezlerini Ocak ayında 123 bin 244 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.



Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa ören yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa ConstantinEleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini 2019 Ocak ayı döneminde 123 bin 244 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi. Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerden 56 bin 807'si Göreme Açık Hava müzesini ziyaret ederken, 26 bin 970'i Kaymaklı Yer altı şehrini, 18 bin 748'i ise Derinkuyu Yer altı şehrini ziyaret etti.



Kapadokya Bölgesini 2018 Ocak ayı döneminde ise 102 bin 540 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. - NEVŞEHİR

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