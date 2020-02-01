Kapadokya, bu yıl 5 milyon turist bekliyor - Son Dakika
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Kapadokya, bu yıl 5 milyon turist bekliyor

6 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da turizmciler 2020 yılında 5 milyon turist bekliyor.

Kapadokya, bu yıl 5 milyon turist bekliyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da turizmciler 2020 yılında 5 milyon turist bekliyor.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 2019 yılında 3 milyon 834 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesinin ardından bölge turizmcileri 2020 yılında ise 5 milyon turistin Kapadokya bölgesini ziyaret etmesini bekliyor. TÜRSAB Kapadokya Temsil Kurulu Başkanı (BTK) Talip Aldemir 2020 yılında hedeflerinin yüksek olduğunu ifade ederek 5 milyon turist olduğunu söyledi. Aldemir, "2019 yılında çok iyi bir turizm sezonu geçirdik. 2019 yılında 3 buçuk milyon ziyaretçi sayısını üzerine ulaştık. 2020 yılında ise Kapadokya bölgesinde hedefimiz 5 milyon turist. Hedefimizden dönmek gibi bir düşüncemiz yok. Umarız 5 milyon ziyaretçi sayısını yakalayacağız. Turizm camiası olarak turizmde hedefimiz yüksek" dedi.


"Sıcak hava balon turları ayrı bir hava katıyor"


Peribacaları ile Kapadokya bölgesini son dönemde balon turizminin önüne geçmesiyle ilgili de açıklamada bulunan TÜRSAB BTK Başkanı Talip Aldemir, "Kapadokya'da sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini görüyor. Bir nevi Kapadokya'nın sembolü olan peribacalarının yerini sıcak hava balonları aldı. Bizim doğal güzelliğimiz peribacalarımız, yeraltı şehirlerimiz, kiliselerimiz ön planda tutulması gereken güzelliklerimiz. Tabi balonların görsel şöleni de peribacalarının üzerinde ki o fotoğraf kareleri turizmimize apayrı bir güzellik getiriyor" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Türkiye, turist, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:44 Kaynak: İHA
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