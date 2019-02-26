Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da 1 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı

Kapadokya'da 1 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı

54 dakika önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapı yıkımları devam ediyor.

Kapadokya'da 1 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapı yıkımları devam ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapı yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi müze yolunda Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tespit edilen kaçak yapı Göreme Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bugün yıkımı tamamlanan kaçak yapının yıkımının tamamlanmasıyla birlikte Kapadokya bölgesinde yapılan yıkım sayısı 25'e ulaştı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:24 Kaynak: İHA

Türkiye, Kapadokya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Azra Akın, Bebeğinin Fotoğrafını İlk Kez Yayınladı Aleyna Tilki Gözünü Yükseklere Dikti: Star Olmayacağım, Efsane Olacağım

Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et Sığınakta Yakalan Üst Düzey DHKP/C'lilerin, Delikten Çıkarıldığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 18:18:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da 1 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]