Kapadokya'da 1 kaçak yapı yıkıldı - Son Dakika

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 1 kaçak yapımının yıkımı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde kaçak ve izinsiz yapıldığı için daha önce sahiplerince boşaltılan ve kullanılmayan bir kaçak yapımının yıkımı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipleri tarafından yıkıldı.

Kapadokya Bölgesinde önümüzdeki günlerde de kaçak yapıların yıkımlarının devam edeceği öğrenildi. - NEVŞEHİR