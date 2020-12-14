Kapadokya'da 1 kaçak yapı yıkıldı - Son Dakika

Kapadokya'da 1 kaçak yapı yıkıldı
14.12.2020 14:14
Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 1 kaçak yapımının yıkımı gerçekleştirildi.
Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 1 kaçak yapımının yıkımı gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde kaçak ve izinsiz yapıldığı için daha önce sahiplerince boşaltılan ve kullanılmayan bir kaçak yapımının yıkımı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipleri tarafından yıkıldı.
Kapadokya Bölgesinde önümüzdeki günlerde de kaçak yapıların yıkımlarının devam edeceği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika Rize'de korkutan yangın! 7 ev kül oldu, söndürme çalışmaları devam ediyor Galatasaraylı Diagne, ülkesi Senegal'de eğitim gördüğü ilkokulu yeniletti Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak