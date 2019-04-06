Kapadokya'da 100'e Yakın Kaçak Yapı Yıkılacak
1 saat önce
NEVŞEHİR'de, Kapadokya bölgesinde peribacaları yakınına inşa edilen yaklaşık 100 kaçak yapı gelecek haftadan itibaren yıkılmaya başlanacak.
NEVŞEHİR'de, Kapadokya
bölgesinde peribacaları yakınına inşa edilen yaklaşık 100 kaçak yapı gelecek haftadan itibaren yıkılmaya başlanacak. Merkez
ilçeye bağlı Göreme
beldesinde, peribacaları yakınındaki otel inşaatı, geçen 14 Şubat
'ta yıkıldı. Ardından bölgede yapılan inceleme sonrası Avanos
ve Ürgüp
ilçeleri ile Göreme, Uçhisar
, Ortahisar
ve Çavuşin beldelerinde bulunan bağ evi, otel inşaatı, çay bahçesi ve at çiftliğinin aralarında olduğu 60 yapı daha yıkıldı. Yaklaşık 20 gün ara verilen yıkım çalışmalarına belediye başkanlarının mazbatalarını almasının ardından, gelecek hafta tekrar başlanacağı öğrenildi. Kapadokya'da peribacaları yakınına yapılan yaklaşık 100 kaçak yapının yıkılacağı belirtildi.
- Nevşehir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:42 Kaynak: DHA
Tunç Soyer, Mazbatasını Alacağı Tarihi Açıkladı
Kırklareli'nde Oylar Yeniden Sayıldı, Kazanan Belli Oldu
Sınava Cebinde Tabanca Mermisi ile Gelen Genç Gözaltına Alındı
Ekrem İmamoğlu, Geçersiz Oyların Sayımındaki Son Durumu Paylaştı