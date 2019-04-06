Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da 100'e Yakın Kaçak Yapı Yıkılacak

Kapadokya'da 100'e Yakın Kaçak Yapı Yıkılacak

1 saat önce

NEVŞEHİR'de, Kapadokya bölgesinde peribacaları yakınına inşa edilen yaklaşık 100 kaçak yapı gelecek haftadan itibaren yıkılmaya başlanacak.

Kapadokya'da 100'e Yakın Kaçak Yapı Yıkılacak, System.String[]
NEVŞEHİR'de, Kapadokya bölgesinde peribacaları yakınına inşa edilen yaklaşık 100 kaçak yapı gelecek haftadan itibaren yıkılmaya başlanacak.

Merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, peribacaları yakınındaki otel inşaatı, geçen 14 Şubat'ta yıkıldı. Ardından bölgede yapılan inceleme sonrası Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin beldelerinde bulunan bağ evi, otel inşaatı, çay bahçesi ve at çiftliğinin aralarında olduğu 60 yapı daha yıkıldı. Yaklaşık 20 gün ara verilen yıkım çalışmalarına belediye başkanlarının mazbatalarını almasının ardından, gelecek hafta tekrar başlanacağı öğrenildi. Kapadokya'da peribacaları yakınına yapılan yaklaşık 100 kaçak yapının yıkılacağı belirtildi.

- Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:42 Kaynak: DHA

14 Şubat, Nevşehir, Kapadokya, Güncel
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