Kapadokya'da 117 kaçak yapı yıkıldı
16 dakika önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Şubat ayında başlayan kaçak yapı yıkımları sonrasında bugüne kadar 117 kaçak yapı yıkıldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesinde Şubat ayında başlayan kaçak yapı yıkımları sonrasında bugüne kadar 117 kaçak yapı yıkıldı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde 17 Şubat tarihinde başlayan kaçak yapı yıkımlarının ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Nevşehir
Bölge Müdürlüğü tarafından alınan kararlar sonrasında 117 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi. Bölgede bugüne kadar, Avanos
'ta 44, Ürgüp
ve Ortahisar
beldesinde 30, Göreme
'de 35 ve Uçhisar
'da 8 kaçak yapının yıkımı yapıldı. - NEVŞEHİR
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