Kapadokya'da 117 kaçak yapı yıkıldı
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Kapadokya'da 117 kaçak yapı yıkıldıNEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Şubat ayında başlayan kaçak yapı yıkımları sonrasında bugüne kadar 117 kaçak yapı yıkıldı.
Kapadokya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:36 Kaynak: İHA
'da 117 kaçak yapı yıkıldı
NEVŞEHİR - Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Şubat ayında başlayan kaçak yapı yıkımları sonrasında bugüne kadar 117 kaçak yapı yıkıldı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde 17 Şubat tarihinde başlayan kaçak yapı yıkımlarının ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Nevşehir
Bölge Müdürlüğü tarafından alınan kararlar sonrasında 117 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi. Bölgede bugüne kadar, Avanos
'ta 44, Ürgüp
ve Ortahisar
beldesinde 30, Göreme
'de 35 ve Uçhisar
'da 8 kaçak yapının yıkımı yapıldı.
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