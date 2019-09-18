Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da 152 kaçak yapı yıkıldı
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Kapadokya'da 152 kaçak yapı yıkıldı

1 saat önce

Kapadokya'da 152 kaçak yapı yıkıldı Kapadokya'da 356 kaçak yapı daha yıkılacakNEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugüne kadar 152 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.

Kapadokya'da 152 kaçak yapı yıkıldı

Kapadokya'da 356 kaçak yapı daha yıkılacak

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugüne kadar 152 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 17 Şubat tarihinden itibaren 152 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme, Uçhisar beldelerinden 49, Ürgüp ilçesinde 49, Avanos ilçesinde 49 ve kentsel sit alanlarında bulunan 5 yapı olmak üzere toplamda 152 kaçak yapı yıkıldı.

Kapadokya bölgesinde bugüne kadar yıkımı tamamlanan 152 kaçak yapının dışında 356 kaçak yapının daha yıkımının yapılacağı öğrenildi.

Kapadokya'da 152 kaçak yapı yıkıldı

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:04 Kaynak: İHA
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