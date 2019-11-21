Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da 178 kaçak yapı yıkıldı
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Kapadokya'da 178 kaçak yapı yıkıldı

6 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Şubat ayından bugüne kadar 178 kaçak yapı yıkıldı.

Kapadokya'da 178 kaçak yapı yıkıldı, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Şubat ayından bugüne kadar 178 kaçak yapı yıkıldı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 17 Şubat 2019 tarihinden bugüne kadar 178 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi. Bölgede bugüne kadar Nevşehir'in Avanos ve Ürgüp ilçelerinin yanı sıra Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldelerinde bugüne kadar tespit edilen 178 kaçak yapı yıkımı gerçekleşirken kaçak yapı yıkımlarının bölgede devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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