Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da 2 bin yıllık Roma mezarları talan edildi
Son Dakika Genel Kapadokya'da 2 bin yıllık Roma mezarları talan edildi

Kapadokya'da 2 bin yıllık Roma mezarları talan edildi

1 saat önce

Kapadokya'da 2 bin yıllık Roma mezarları talan edildi Kapadokya'da dağ yamacında bulunan mezarlar yok ediliyorNEVŞEHİR - Nevşehir'de yaklaşık bin 500 ila 2 bin yıllık tarihi Roma mezarlarının talan edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kapadokya'da 2 bin yıllık Roma mezarları talan edildi

Kapadokya'da dağ yamacında bulunan mezarlar yok ediliyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yaklaşık bin 500 ila 2 bin yıllık tarihi Roma mezarlarının talan edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ve Roma döneminden kalma tarihi mezarların talan edilmesi dikkatlerden kaçmadı. Nevşehir- Kayseri yolunda bulunan Nevşehir, Uçhisar ve Göreme mücavir alanlarında bulunan bir dağın tepesinde bulunan Roma dönemine ait yaklaşık bin 500 ile 2 bin yıllık olduğu öğrenilen mezarların talan edilmesi ve mezarların yanı sıra dağın tepesinin de de kazılar yapılması büyük tepkilere neden oldu.

Nevşehir'de bulunan ve tarihi Roma mezarlarının yanı sıra dağ tepesinde kimin veya kimlerin böyle bir çalışma yaptığı ise kamuoyu tarafından merak edilirken yetkililer ise burada yapılan çalışmalar ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Kapadokya'da 2 bin yıllık Roma mezarları talan edildi

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Roma, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:48 Kaynak: İHA
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