Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da 2 bin yıllık Roma mezarları talan edildi
Son Dakika Güncel Kapadokya'da 2 bin yıllık Roma mezarları talan edildi

Kapadokya'da 2 bin yıllık Roma mezarları talan edildi

13 dakika önce

Nevşehir'de yaklaşık bin 500 ila 2 bin yıllık tarihi Roma mezarları adeta talan edildi.

Nevşehir'de yaklaşık bin 500 ila 2 bin yıllık tarihi Roma mezarları adeta talan edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da Roma döneminden kalma tarihi mezarların talan edildiği gözlendi. Nevşehir- Kayseri yolunda Nevşehir, Uçhisar ve Göreme mücavir alanlarında bulunan bir dağın tepesinde Roma dönemine ait yaklaşık bin 500 ile 2 bin yıllık olduğu öğrenilen mezarların talan edilmesi ve mezarların yanı sıra dağın tepesinde de kazılar yapılması büyük tepkiye neden oldu.

Tarihi Roma mezarlarının yanı sıra dağın tepesinde kimin veya kimlerin böyle bir çalışma yaptığı kamuoyu tarafından merak edilirken, yetkililer ise burada yapılan çalışmalar ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

(İHA)

Kapadokya'da 2 bin yıllık Roma mezarları talan edildi

Kapadokya, Nevşehir, Kayseri, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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