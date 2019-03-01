Kapadokya'da 2 Haftada 27 Kaçak Yapı Yıkıldı
1 saat önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da 14 Şubat tarihinden bu yana 27 kaçak yapı yıkıldı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da 14 Şubat tarihinden bu yana 27 kaçak yapı yıkıldı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 14 Şubat'ta başlayan kaçak yapıların yıkımları devam ediyor. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme, Uçhisar beldelerinin yanı sıra Avanos ilçesine bağlı Zelve ören yerleri, Ürgüp ve Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bugüne kadar 27 kaçak yapı yıkıldı. Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tespit edilen 27 kaçak yapının yıkımının ardından bölgedeki kaçak yapıların yıkımlarının devam edeceği öğrenildi.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:46 Kaynak: İHA
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