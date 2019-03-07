Kapadokya'da 2 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı
1 saat önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımları aralıksız devam ediyor.
Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesinde kaçak yapıların yıkımları aralıksız devam ediyor.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların yıkımına devam ediyor. Nevşehir
Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında Ürgüp
ilçesine bağlı Ortahisar
beldesinde bugün 2 bağ evinin daha yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştirildi.
Kapadokya bölgesinde bugün yapılan yıkımların ardından bölgede yıkılan kaçak yapı sayısı 39'a ulaştı. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:28 Kaynak: İHA
Yöneticiliği Bırakıp 'Süt Taksi'yi Kurdu, Siparişlere Yetişemiyor
Sınırdan Kaçak Sokulmaya Çalışan Papağanları Gören Ekipler Gözlerine İnanamadı
80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü
Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak