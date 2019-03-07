Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da 2 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı

Kapadokya'da 2 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı

1 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımları aralıksız devam ediyor.

Kapadokya'da 2 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımları aralıksız devam ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların yıkımına devam ediyor. Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bugün 2 bağ evinin daha yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştirildi.

Kapadokya bölgesinde bugün yapılan yıkımların ardından bölgede yıkılan kaçak yapı sayısı 39'a ulaştı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:28 Kaynak: İHA

Türkiye, Kapadokya, Güncel
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