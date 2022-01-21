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Kapadokya'da 2021'de 388 bin turist gökyüzünde balonla süzüldü - Son Dakika

Kapadokya'da 2021'de 388 bin turist gökyüzünde balonla süzüldü

21.01.2022 11:58

Türkiye'nin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerine sahip Nevşehir'deki önemli turizm bölgesi Kapadokya'da geçen yıl 388 bin 833 turist sıcak hava balon turlarına katıldı.

Türkiye'nin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerine sahip Nevşehir'deki önemli turizm bölgesi Kapadokya'da geçen yıl 388 bin 833 turist sıcak hava balon turlarına katıldı.

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle 1985 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Kapadokya'nın simgelerinden biri haline gelen sıcak hava balonları, dünyanın her köşesinden konukları bölgeye çekmeye devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yaşanan kısıtlamalardan dolayı katılımcı sayısı önceki yıllara oranla düşen balon turlarına ilgi, 2021 yılında yeniden arttı.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl bölgede düzenlenen sıcak hava balon turuna, ocakta 8 bin 289, şubatta 11 bin 265, martta 18 bin 363, nisanda 12 bin 627, mayısta 8 bin 528, haziranda 31 bin 421, temmuzda 47 bin 732, ağustosta 63 bin 845, eylülde 46 bin 773, ekimde 76 bin 104, kasımda 41 bin 1, aralıkta ise 22 bin 885 kişi katıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen yıl 216 gün balon turu yapılabildi.

Sosyal medyanın yaygınlaşması ile artan ilgi sebebiyle bölgenin önemli turizm lokomotiflerinden biri haline gelen balon turlarına, 2014 yılında 434 bin 639, 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de 537 bin 500, 2019'da 585 bin 582, Kovid-19 ile mücadele sürecinde kısıtlamaların yaşandığı 2020'de 120 bin 917 yerli ve yabancı turist katıldı.

"Yılda yaklaşık 220 gün uçabiliyoruz"

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler, AA muhabirine, salgın dönemine girilmesiyle durağanlaşma görülen turizm sektörünün, 2021 yılı itibarıyla yeniden eski günlerine kavuşmaya başladığını, bu iyileşme durumunun balon turlarına da yansıdığını belirtti.

Yerli ve yabancı turistlerin, peribacaları üzerinde her sabah görsel şölen oluşturan balon turlarına ilgi ve talebinin arttığını kaydeden Dinler, şöyle konuştu:

"Kapadokya, dünya ticari balonculuğunun başkenti. Dünyada en çok yolcu burada taşınıyor. Bunun elbette belli sebepleri var. Kapadokya'da hava koşullarının balon turizmi için uygun olması. Yılda yaklaşık 220 gün uçabiliyoruz, bu rakam dünya ortalamasına baktığımızda çok ciddi bir sayı. Kültür turizmi olduğu için belirli niteliğin üstündeki turist profili bölgeye geliyor ve satın alma gücü yüksek olduğu için balon turu bedelini rahatlıkla karşılayabiliyorlar. Kapadokya'nın jeolojik ve fiziksel yapısını balon turu ile izlemek enfestir. Dünyanın birçok yerinde gün doğumunu izlemek güzel ama en güzeli Kapadokya'da gökyüzünden izleyebilmektedir. 2020 yılında belirli bir süre pandemi nedeniyle turları yapamadık. 2021 yılında artan talep söz konusuydu, 2022 yılında talebin daha da artacağını ön görüyoruz."

Dinler, bölgede çok sayıda özel firmanın balon turu hizmeti sunduğunu, etkinliğin bölge insanı için önemli bir istihdam kapısı olduğunu sözlerine ekledi.

Kapadokya'da 2021'de 388 bin turist gökyüzünde balonla süzüldü
Kapadokya'da 2021'de 388 bin turist gökyüzünde balonla süzüldü
Kapadokya'da 2021'de 388 bin turist gökyüzünde balonla süzüldü

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Kapadokya, Türkiye, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'da 2021'de 388 bin turist gökyüzünde balonla süzüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'da 2021'de 388 bin turist gökyüzünde balonla süzüldü - Son Dakika
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