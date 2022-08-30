Kapadokya semalarını ay yıldızlı bayraklarla donatılan balonlar süsledi - Son Dakika
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Kapadokya semalarını ay yıldızlı bayraklarla donatılan balonlar süsledi

30.08.2022 10:30
Kapadokya semalarını ay yıldızlı bayraklarla donatılan balonlar süsledi

Kapadokya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı.

Kapadokya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı.

Sepetlerinde Türk bayrakları asılı balonlar, peribacaları üzerinde süzüldü. Kapadokya'nın eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla "Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü"nü ölümsüzleştirdi.

Türk bayrağı figürlü balonuyla havalanan balon pilotu Halis Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanmaktadır. Dünyada balonculuğun merkezi Kapadokya'da da 30 Ağustos'ta bölgedeki balonlarımız bayraklar ile uçtu. Ayrıca biz de gökyüzündeki coşkuya dünyanın en büyük figürlü bayrak balonuyla katılıyoruz." dedi.

Pilot Ramazan Kuruoğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gökyüzünde kutladıklarını belirtti.

Almanya'dan gelen gurbetçi Yavuz Timur ise "İlk defa Kapadokya'ya geldim. Balona binmek çok güzeldi. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepimiz burada mutluyuz, çok iyi zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
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Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu 30 Ağustos için havalandı Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu 30 Ağustos için havalandı Tarihi ayakta tutan taşlar bin yıldır üretilmeye devam ediyor Tarihi ayakta tutan taşlar bin yıldır üretilmeye devam ediyor
Kaynak: AA

Kapadokya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya semalarını ay yıldızlı bayraklarla donatılan balonlar süsledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapadokya semalarını ay yıldızlı bayraklarla donatılan balonlar süsledi - Son Dakika
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