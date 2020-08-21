Kapadokya'da, 5 ay aradan sonra başlayacak sıcak hava balon turlarına rüzgar engeli - Son Dakika

İptal edilen sıcak hava balon turlarının 23 Ağustos pazar günü yapılması bekleniyor.

Türkiye 'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan ve yarın yeniden başlatılması planlanan sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 22:07

Kaynak: AA

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