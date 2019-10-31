Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da 5 bin yıllık höyük definecilerin hedefi haline geldi
Son Dakika Genel Kapadokya'da 5 bin yıllık höyük definecilerin hedefi haline geldi

Kapadokya'da 5 bin yıllık höyük definecilerin hedefi haline geldi

7 saat önce

Kapadokya'da 5 bin yıllık höyük definecilerin hedefi haline geldi Kaçak kazılar Uçhisar Belediyesi tarafından kapatıldıNEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan 5 bin yıllık höyük definecilerin hedefi oldu.

Kapadokya'da 5 bin yıllık höyük definecilerin hedefi haline geldi

Kaçak kazılar Uçhisar Belediyesi tarafından kapatıldı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan 5 bin yıllık höyük definecilerin hedefi oldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan eski Tunç ve Demir Çağ'ından kalma höyük definecilerin hedefi oldu. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan ve 5 bin yıllık Çakılhöyük'te yapılan kazıları değerlendiren Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kaçak kazılar kapatıldı.

Nevşehir Müze Müdürlüğü ekipleri ve Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından kaçak kazı yapılan alanlar kapatılırken konuyla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

Kapadokya'da 5 bin yıllık höyük definecilerin hedefi haline geldi

Kapadokya, Türkiye, Uçhisar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:48 Kaynak: İHA
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