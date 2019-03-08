Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da 6 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı

Kapadokya'da 6 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı

1 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 6 kaçak yapı daha yıkıldı.

Kapadokya'da 6 Kaçak Yapı Daha Yıkıldı, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 6 kaçak yapı daha yıkıldı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına devam ediyor. Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında Ürgüp ilçesinde 1 ve Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde 5 kaçak yapı olmak üzere 6 kaçak yapı daha Ürgüp ve Ortahisar Belediye ekiplerince yıkıldı. Kapadokya bölgesinde bugün yapılan yıkımların ardından bölgede yıkılan kaçak yapı sayısı 45'e ulaştı.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

Türkiye, Kapadokya, Güncel
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