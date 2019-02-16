Kapadokya'da 6 Kaçak Yapı Yıkıldı
1 saat önce
Kapadokya'da 6 kaçak yapı yıkıldıNEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde bu sabah saatlerinden itibaren kaçak yapıların yıkımına başlandı.
Kapadokya
'da 6 kaçak yapı yıkıldı
NEVŞEHİR - Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde bu sabah saatlerinden itibaren kaçak yapıların yıkımına başlandı. Nevşehir Valiliği
tarafından Göreme
, Uçhisar
, Ortahisar
, Çavuşin'in yanı sıra Ürgüp
ilçesinde ilk etapta tespitleri yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı. İlk olarak bugün 15 yapının yıkılacağı açıklamasının yapılmasının ardından sabahın erken saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları sonrasında ilk gün içerisinde 6 kaçak yapının yıkıldığı belirtildi. Nevşehir İl Özel İdaresi
ekipleri tarafından yapılan yıkım çalışmalarında zaman zaman gergin anların yaşanması da dikkatlerden kaçmazken kaçak yapıların yıkımına yarında devam edeceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:11 Kaynak: İHA
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