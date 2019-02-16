Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da 6 Kaçak Yapı Yıkıldı

Kapadokya'da 6 Kaçak Yapı Yıkıldı

1 saat önce

Kapadokya'da 6 kaçak yapı yıkıldıNEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde bu sabah saatlerinden itibaren kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Kapadokya'da 6 kaçak yapı yıkıldı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde bu sabah saatlerinden itibaren kaçak yapıların yıkımına başlandı.
Nevşehir Valiliği tarafından Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Çavuşin'in yanı sıra Ürgüp ilçesinde ilk etapta tespitleri yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı. İlk olarak bugün 15 yapının yıkılacağı açıklamasının yapılmasının ardından sabahın erken saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları sonrasında ilk gün içerisinde 6 kaçak yapının yıkıldığı belirtildi.
Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan yıkım çalışmalarında zaman zaman gergin anların yaşanması da dikkatlerden kaçmazken kaçak yapıların yıkımına yarında devam edeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:11 Kaynak: İHA

Türkiye, Kapadokya, Genel
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