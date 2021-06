Kapadokya'da "6.Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni" - Son Dakika

Kapadokya'da "6.Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni"

En iyi turizm filmleri Kapadokya'da düzenlenen programla ödüllerini aldı

NEVŞEHİR - Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde 6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Paşabağlarında gerçekleştirildi.

Türkiye'de 6.'sı Kapadokya'da ikincisi düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni doğal güzellikleri ile kendisine hayran bırakan Paşabağlarında gerçekleştirildi. 6.Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin Grand Prix ödülünü Litvanya'dan Go Vilnuis (Vilnius Belediyesi) Amazing wherever you think it is filmi ile kazandı.

Paşabağlarında düzenlenen ödül töreni açılış konuşmasını yapan Festival Başkanı Can Saraçoğlu, "Muhteşem coğrafyası ile Kapadokya'da gerçekleştirilen festivalimizin ülke turizmimize, bölge turizmimize ekonomik anlamda katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Elimizden gelen her türlü organizasyon başarısıyla bunu başarmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda yurtdışından gelen misafirlerimize iyi seyirler diliyorum" dedi.

Uluslararası CIFFT Federasyonu Başkanı Alexander Kammel ise konuşmasında, "Dünya turizm organizasyonlarının Avrupa'daki raporlarına göre turizm yüzde 80 oranında azalmış ve evimizde oturuyoruz. Ancak içimizdeki seyahat etme isteği her zaman yerinde duruyordu. Bu istek turizm videoları ile canlandı" diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, "Bir filmin 20 milyon izleyiciye ulaştığını biliyoruz. Böyle bir tanıtım fırsatını verdiği için festival ekibine bölgemiz ve şehrimiz adına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de konuşmasında, "6.Turizm Festivaline ev sahipliği yapmanın ülkemizin ve dünyanın önemli sinema sektörü temsilcilerini doğal bir platform platosu olan bölgemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke tanıtımında sinema sektörünün tanıtımı yadsınamaz bir gerçektir. Ülkemizin sosyal ve siyasal yapısının doğru şekilde aktarılmasında tarihinin, doğal güzelliklerinin, zengin kültürünün ve bu topraklarda yaşayan önemli şahsiyetlerinin anlatılmasında sinema sektörünün sorumluluğu büyüktür" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da konuşmasında "Kültür hikayelerdir. Hikayeleri anlatmak için önce kitap vardı. Sonra tiyatroya döndü. Sonra müzikler ile bunlar aktarıldı. Yedinci sanat olarak sinema aslında kültürümüzü, yaşantımızı, hayat tarzımızı aktarmanın en doğru en etkili mecradır. Aynı zamanda başka toplumları tanımanın da en etkili mecrasıdır. O halde filmsiz ve sinemasız bir kültür olmaz. Filmsiz ve sinemasız elbette bir turizmde olmaz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalde ödül alan filmlere ödüllerini, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Milletvekili Yücel Menekşe, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın yanı sıra protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Ülke, bölge, şehir, seyahat, turizm markaları, turizm hizmetleri, belgesel kategorileri ve jüri özel ödülleri sahiplerini buldu. Festivalde belgesel kategorisinde The Great Way, Bağımsız Seyahat videolarında Two Deaf Travellers, Turizm Hizmetlerinde Sailor's Beach Club, Kültür Turizm kategorilerinde Novruz Holiday, Valencia destination of the Holy Grail, İnaç turizm kategorisinde Heart and Soul, Etkinlik turizm kategorisinde Jane Meets Madrid, Film bölgeleri kategorisinde Vienna Sleeping Beauty, şehir kategorisinde Hang out in Lima, Gastronomi kategorisinde Wine Tales, Şehir kategorisinde Klagenfurt, Şehir kategorisinde Kitzbühel 365, Şehir kategorisinde Vilnius, Bölge kategorisinde Doğuyu keşfet, Bölge kategorisinde Isle-Isolate Life, Bölge kategorisinde Terres de 1'Ebre, Bölge kategorisinde Alentejo, Bölge kategorisinde Carinthia, Bölge kategorisinde Extremadura, Bölge kategorisinde The Algarve looks good on you, Ülke kategorisinde Lithuania Discover Colours, Büyük Ödül kategorisinde ise Vilnius amazing wherever you think it is filmleri ödül kazandı.