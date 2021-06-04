Üye Girişi
Kapadokya'da "6.Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni" - Son Dakika

Kapadokya'da "6.Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni"

04.06.2021 23:21

Kapadokya'da "6.Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni" En iyi turizm filmleri Kapadokya'da düzenlenen programla ödüllerini aldı Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde 6.

Kapadokya'da "6.Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni"

En iyi turizm filmleri Kapadokya'da düzenlenen programla ödüllerini aldı

NEVŞEHİR - Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde 6. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Paşabağlarında gerçekleştirildi.

Türkiye'de 6.'sı Kapadokya'da ikincisi düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni doğal güzellikleri ile kendisine hayran bırakan Paşabağlarında gerçekleştirildi. 6.Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin Grand Prix ödülünü Litvanya'dan Go Vilnuis (Vilnius Belediyesi) Amazing wherever you think it is filmi ile kazandı.

Paşabağlarında düzenlenen ödül töreni açılış konuşmasını yapan Festival Başkanı Can Saraçoğlu, "Muhteşem coğrafyası ile Kapadokya'da gerçekleştirilen festivalimizin ülke turizmimize, bölge turizmimize ekonomik anlamda katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Elimizden gelen her türlü organizasyon başarısıyla bunu başarmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda yurtdışından gelen misafirlerimize iyi seyirler diliyorum" dedi.

Uluslararası CIFFT Federasyonu Başkanı Alexander Kammel ise konuşmasında, "Dünya turizm organizasyonlarının Avrupa'daki raporlarına göre turizm yüzde 80 oranında azalmış ve evimizde oturuyoruz. Ancak içimizdeki seyahat etme isteği her zaman yerinde duruyordu. Bu istek turizm videoları ile canlandı" diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, "Bir filmin 20 milyon izleyiciye ulaştığını biliyoruz. Böyle bir tanıtım fırsatını verdiği için festival ekibine bölgemiz ve şehrimiz adına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de konuşmasında, "6.Turizm Festivaline ev sahipliği yapmanın ülkemizin ve dünyanın önemli sinema sektörü temsilcilerini doğal bir platform platosu olan bölgemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke tanıtımında sinema sektörünün tanıtımı yadsınamaz bir gerçektir. Ülkemizin sosyal ve siyasal yapısının doğru şekilde aktarılmasında tarihinin, doğal güzelliklerinin, zengin kültürünün ve bu topraklarda yaşayan önemli şahsiyetlerinin anlatılmasında sinema sektörünün sorumluluğu büyüktür" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da konuşmasında "Kültür hikayelerdir. Hikayeleri anlatmak için önce kitap vardı. Sonra tiyatroya döndü. Sonra müzikler ile bunlar aktarıldı. Yedinci sanat olarak sinema aslında kültürümüzü, yaşantımızı, hayat tarzımızı aktarmanın en doğru en etkili mecradır. Aynı zamanda başka toplumları tanımanın da en etkili mecrasıdır. O halde filmsiz ve sinemasız bir kültür olmaz. Filmsiz ve sinemasız elbette bir turizmde olmaz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalde ödül alan filmlere ödüllerini, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Milletvekili Yücel Menekşe, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın yanı sıra protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Ülke, bölge, şehir, seyahat, turizm markaları, turizm hizmetleri, belgesel kategorileri ve jüri özel ödülleri sahiplerini buldu. Festivalde belgesel kategorisinde The Great Way, Bağımsız Seyahat videolarında Two Deaf Travellers, Turizm Hizmetlerinde Sailor's Beach Club, Kültür Turizm kategorilerinde Novruz Holiday, Valencia destination of the Holy Grail, İnaç turizm kategorisinde Heart and Soul, Etkinlik turizm kategorisinde Jane Meets Madrid, Film bölgeleri kategorisinde Vienna Sleeping Beauty, şehir kategorisinde Hang out in Lima, Gastronomi kategorisinde Wine Tales, Şehir kategorisinde Klagenfurt, Şehir kategorisinde Kitzbühel 365, Şehir kategorisinde Vilnius, Bölge kategorisinde Doğuyu keşfet, Bölge kategorisinde Isle-Isolate Life, Bölge kategorisinde Terres de 1'Ebre, Bölge kategorisinde Alentejo, Bölge kategorisinde Carinthia, Bölge kategorisinde Extremadura, Bölge kategorisinde The Algarve looks good on you, Ülke kategorisinde Lithuania Discover Colours, Büyük Ödül kategorisinde ise Vilnius amazing wherever you think it is filmleri ödül kazandı.

Kapadokya'da 6.Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni
Kapadokya'da 6.Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni
Kapadokya'da 6.Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni
Kapadokya'da 6.Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni

Nevşehir Valiliği, Kapadokya, Nevşehir, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da '6.Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çukur'un final bölümünden ön izleme yayınlandı! Yamaç'ın oğlu ortaya çıkıyor Çukur'un final bölümünden ön izleme yayınlandı! Yamaç'ın oğlu ortaya çıkıyor Kanada'nın yatılı kilise okullarına ait 15 ton kağıt belge arşivini imha ettiği ortaya çıktı Kanada'nın yatılı kilise okullarına ait 15 ton kağıt belge arşivini imha ettiği ortaya çıktı Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altında kaldı Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altında kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım

Son Dakika Haberleri
17:32 Polisleri tehdit eden adam 1 yıl 12 ay hapis cezası aldı
17:29 TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var
17:27 Taraftar oylarıyla belirlendi! Burak Yılmaz sezonun iyi futbolcusu seçildi
17:22 Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda
16:58 Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı salladı
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi         
23:51
Habib Nurmagomedov'un Ronaldo sevinci sosyal medyaya damga vurdu Habib Nurmagomedov'un Ronaldo sevinci sosyal medyaya damga vurdu         
23:20
135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin değeri 25-28 milyar dolara tekabül ediyor 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin değeri 25-28 milyar dolara tekabül ediyor         
22:55
Samsun'da denizde cenin bulundu Samsun'da denizde cenin bulundu         
21:38
Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor         
21:06
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik         
20:10
Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor         
19:14
Musa Orhan'ın Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor         
16:58
Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!         
16:19
İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu         
16:09
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 00:08:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapadokya'da "6.Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement